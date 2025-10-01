L’IA di WhatsApp nasconde una funzione per le tue foto | ecco come attivarla
WhatsApp ha appena rilasciato un aggiornamento sostanzioso che ridefinisce il modo in cui condividiamo memorie e personalizziamo le nostre conversazioni. Non si tratta di un semplice ritocco estetico, ma di una serie di funzionalità che trasformano l’app di messaggistica più utilizzata al mondo in uno strumento più espressivo, dinamico e intelligente. Live Photos su iOS, Motion Photos su Android, sfondi generati dall’intelligenza artificiale, scansione di documenti integrata e ricerca migliorata nei gruppi: l’ecosistema Meta sta portando l’esperienza utente a un livello completamente nuovo. La novità più affascinante riguarda il supporto completo alle Live Photos per gli utenti iPhone e alle Motion Photos per chi utilizza Android. 🔗 Leggi su Screenworld.it
Whatsapp, il sondaggio finto che nasconde una truffa
Truffa WhatsApp: attenzione a quella del finto sondaggio o concorso. Come funziona - Una nuova truffa gira su WhatsApp e sfrutta falsi sondaggi per convincere gli utenti a inserire il codice di collegamento di un nuovo dispositivo. Secondo repubblica.it
Modalità Puffo su WhatsApp: Cos’è e Come Funziona Veramente per la Tua Privacy - Scopri cos'è la "Modalità Puffo" di WhatsApp e come attivare una vera modalità nascosta per la tua privacy. Lo riporta 24hlive.it