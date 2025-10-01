L’IA di WhatsApp nasconde una funzione per le tue foto | ecco come attivarla

WhatsApp ha appena rilasciato un aggiornamento sostanzioso che ridefinisce il modo in cui condividiamo memorie e personalizziamo le nostre conversazioni. Non si tratta di un semplice ritocco estetico, ma di una serie di funzionalità che trasformano l’app di messaggistica più utilizzata al mondo in uno strumento più espressivo, dinamico e intelligente. Live Photos su iOS, Motion Photos su Android, sfondi generati dall’intelligenza artificiale, scansione di documenti integrata e ricerca migliorata nei gruppi: l’ecosistema Meta sta portando l’esperienza utente a un livello completamente nuovo. La novità più affascinante riguarda il supporto completo alle Live Photos per gli utenti iPhone e alle Motion Photos per chi utilizza Android. 🔗 Leggi su Screenworld.it

