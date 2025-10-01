Li abbiamo visti Flotilla la notizia é appena arrivata | cosa succede

– La giornata si è aperta con un bilancio drammatico: almeno 17 palestinesi uccisi dall’alba nei bombardamenti israeliani. Lo riferiscono fonti ospedaliere citate da Al Jazeera, che parlano di un’escalation di attacchi su Gaza City e dintorni. Tra i bersagli colpiti, secondo i media yemeniti, figurano un edificio residenziale e una scuola. Le sirene e i soccorsi non si fermano, mentre la popolazione civile continua a pagare il prezzo più alto della guerra che da un anno segna la regione. Intanto, Israele ha annunciato la chiusura della strada costiera Rashid in direzione nord, consentendo solo i movimenti verso sud per chi fugge dalla capitale dell’enclave. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - “Li abbiamo visti”. Flotilla, la notizia é appena arrivata: cosa succede

Il ravennate a bordo della Flotilla: "Ora sono al timone della Morgana. Contiamo di arrivare a Gaza giovedì" - A un certo punto l’ho valutato ma quando lo skipper ha deciso di scendere ho sentito la responsabilità di portare avanti ... Segnala msn.com

Israele alla Flotilla: 'Ci dia gli aiuti a noi e li porteremo a Gaza' - "Questa flottiglia, organizzata da Hamas, è destinata a servire Hamas". Come scrive ansa.it