L’ha preso a schiaffi Panico a Uomini e Donne rissa choc in studio tra i due amati protagonisti

Le nuove registrazioni di Uomini e Donne, avvenute martedì 30 settembre, hanno portato in studio momenti intensi e colpi di scena che presto i telespettatori vedranno su Canale 5. Tra ritorni inaspettati, lacrime e confronti senza esclusione di colpi, il pubblico potrà assistere a una carrellata di dinamiche che hanno animato il parterre, confermando ancora una volta la vitalità del dating show di Maria De Filippi. Durante la registrazione non sono mancati i momenti carichi di pathos legati a Gemma Galgani, che non ha trattenuto le lacrime parlando di Mario, il cavaliere che in queste settimane ha attirato la sua attenzione e che sta dividendo le dame del parterre.