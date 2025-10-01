L’ha preso a schiaffi Panico a Uomini e Donne rissa choc in studio tra i due amati protagonisti
Le nuove registrazioni di Uomini e Donne, avvenute martedì 30 settembre, hanno portato in studio momenti intensi e colpi di scena che presto i telespettatori vedranno su Canale 5. Tra ritorni inaspettati, lacrime e confronti senza esclusione di colpi, il pubblico potrà assistere a una carrellata di dinamiche che hanno animato il parterre, confermando ancora una volta la vitalità del dating show di Maria De Filippi. >> “Io so tutto”. Grande Fratello, la prima coppia della Casa già sgretolata: Jonas lo dice agli altri e alle telecamere Durante la registrazione non sono mancati i momenti carichi di pathos legati a Gemma Galgani, che non ha trattenuto le lacrime parlando di Mario, il cavaliere che in queste settimane ha attirato la sua attenzione e che sta dividendo le dame del parterre. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
In questa notizia si parla di: preso - schiaffi
“Un gruppo di giovani ha preso a schiaffi una ragazza”: la denuncia di un residente di via Bergamo a Monza
Consiglio comunale incandescente a Latina: la denuncia di LBC: “Valletta ha preso a schiaffi Bellini”
Preso a schiaffi e derubato, rapinatore preso mentre compra gratta&vinci e sigarette
Era in bici e tornava dalla scuola: è stato preso a schiaffi - facebook.com Vai su Facebook
Catania, autista di un bus urbano preso a schiaffi e pugni http://dlvr.it/TNC6bt #Catania #Sicilia #LiveSicilia - X Vai su X