lezioni di mafie nicola gratteri presenta camorra social club

Il procuratore Capo di Napoli, Nicola Gratteri, torna questa sera, mercoledì 1° ottobre, con il terzo appuntamento di Lezioni di Mafie, in onda in prima serata su La7 con la partecipazione di Antonio Nicaso e Paolo Di Giannantonio. Anticipazioni di stasera, 1° ottobre 2025. Camorra Social Club è il titolo scelto per il racconto, che parte dai vicoli di Napoli e arriva fino ai giovani detenuti del carcere minorile di Nisida, approfondendo le moderne modalità di sviluppo della criminalità organizzata ed esplorando l’organizzazione che, prima di tutte, ha intuito il potenziale delle nuove tecnologie, utilizzando i social network per promuoversi e cercare consenso. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

