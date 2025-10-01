L'ex Renato Veiga beffa la Juventus al 90′ | il Villarreal centra il pari dopo la rimonta bianconera

Renato Veiga gela la Juventus al 90' e regala un punto al Villarreal. Finisce 2-2 dopo un secondo tempo straordinario da parte dei bianconeri che dopo l'ingresso in campo di Conceicao. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Renato Veiga può lasciare subito il Chelsea: svelato il club interessato all’ex Juve. Ecco cosa sta accadendo

Renato Veiga fa ‘riscoprire’ la nostalgia dei tifosi della Juventus: quel siparietto con Yildiz non è passato inosservato – FOTO

Renato Veiga: il Bayern Monaco apre i contatti con il Chelsea per il difensore portoghese! La posizione dell’ex Juve in merito a questa eventualità

Vigilia di Villarreal-Juventus, riecco Renato Veiga. E Marcelino punge Tudor - X Vai su X

Parola a Renato Veiga che domani affronterà la Juventus da ex ? “Sono felice per tutto quello che la Juventus mi ha dato” ha proseguito il difensore in conferenza stampa - facebook.com Vai su Facebook

