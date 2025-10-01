L’Europa finalmente spende miliardi per la difesa ma deve imparare a usarli bene

Per la prima volta in decenni l’Europa non discute più se spendere per la difesa, ma come. Ed è già qualcosa. Il 2024 è stato l’anno di una svolta storica: trecentoquarantatré miliardi di euro investiti nel settore, un record assoluto per l’Unione, pari all’1,9 per cento del Pil complessivo. Nel 2025 la cifra salirà a trecentottantuno miliardi. Sono numeri che collocano l’Europa al secondo posto nel mondo per spesa militare, dietro soltanto agli Stati Uniti, e che superano di una volta e mezzo i bilanci della Cina e di tre volte quelli della Russia. Ma la vera sfida non è la quantità, bensì l’efficacia: trasformare la ricchezza del continente in capacità militare reale. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

