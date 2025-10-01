Karen Blixen e Elena Bucci aprono il terzo ciclo delle letture ‘ Capricci del destino ’, domani alle 21 al teatro Fellini di Faenza. Una rassegna ideata da Maria Grazia Ghetti con il gruppo di lettura ‘La stanza di Virginia’ per raccogliere fondi con cui arricchire gli scaffali della biblioteca Manfrediana, danneggiata dall’ alluvione della primavera del 2023. Bucci, la pluripremiata attrice di origine russiana dà voce a ’La storia immortale’ di Karen Blixen, autrice danese che fra gli altri ha scritto ’La mia Africa’. "Leggo una riduzione del racconto – afferma Bucci – sennò sarebbe troppo lungo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Letture per la Manfrediana. La rassegna per raccogliere fondi