letture e conversazioni chiude poesia festival

Si chiude ufficialmente la XXI edizione di Poesia Festival ’25 nella Sala del Leccio del Complesso San Paolo di Modena, con un pomeriggio di letture e conversazioni con grandi nomi del panorama poetico contemporaneo. Sabato 4 ottobre la manifestazione torna con gli ormai consueti appuntamenti poetici: a partire dalle ore 16,30 un pomeriggio di letture e conversazioni poetiche, con Milo De Angelis, pluripremiato poeta che nelle passate edizioni di Poesia Festival aveva letto e commentato Baudelaire e Lucrezio, quest’anno presenta se stesso e la sua raccolta di poesie giovanili, edite da Mondadori. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

