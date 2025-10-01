Letture e conversazioni chiude Poesia Festival
Si chiude ufficialmente la XXI edizione di Poesia Festival ’25 nella Sala del Leccio del Complesso San Paolo di Modena, con un pomeriggio di letture e conversazioni con grandi nomi del panorama poetico contemporaneo. Sabato 4 ottobre la manifestazione torna con gli ormai consueti appuntamenti poetici: a partire dalle ore 16,30 un pomeriggio di letture e conversazioni poetiche, con Milo De Angelis, pluripremiato poeta che nelle passate edizioni di Poesia Festival aveva letto e commentato Baudelaire e Lucrezio, quest’anno presenta se stesso e la sua raccolta di poesie giovanili, edite da Mondadori. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: letture - conversazioni
Poesia Festival XXI continua il di ? Lo splendido del vi aspetta con nuove letture e conversazioni poetiche . . . www.poesiafestival.it @poesiafestiva - facebook.com Vai su Facebook
#TipicamenteVeneziano, conversazioni e letture dedicate all’artigianato tradizionale del Sito Patrimonio Mondiale #UNESCO “Venezia e la sua Laguna”. La Casa di The Human Safety Net, Procuratie, Venezia? 27/09/2025 h.19:00 Progetto finanziato da - X Vai su X
Letture e conversazioni, chiude Poesia Festival - Ultimi appuntamenti nel week end nella Sala del Leccio al Complesso San Paolo, con i grandi nomi del panorama poetico contemporaneo ... Secondo msn.com