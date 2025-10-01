Letizia di Spagna il tailleur bianco low cost è un capolavoro di stile
Letizia di Spagna lascia il segno con il tailleur pantaloni di Mango che costa meno di 200 euro. La Reina si presenta all’appuntamento con un look total white, ad eccezione degli accessori, e dà una perfetta lezione di stile. Letizia di Spagna, il periodo bianco. Letizia di Spagna ha un guardaroba molto vario, differentemente da Kate Middleton che se trova il modello che più le si adatta, lo replica in tanti colori diversi. Invece, la Reina ama spaziare e osare. Negli anni ha indossato mini dress, frange, abiti e gonne in pelle, pantaloni sportivi o a sigaretta, scollature e spacchi audaci e tanti, anzi tantissimi tailleur pantaloni, ma tutti differenti l’uno dall’altro in qualche dettaglio. 🔗 Leggi su Dilei.it
