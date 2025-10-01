L’ultimo dei grandi cartellonisti di cinema, l’uomo che ha dipinto il cinema è stato un’artista che ha saputo trasporre, disegnandola, l’anima di un film in un manifesto, potendo spesso contare solo su qualche fotografia di scena e su un formidabile intuito comunicativo. È morto nella sua città, Treviso, Renato Casaro, 90 anni il prossimo 26 ottobre, tra i più noti illustratori italiani di manifesti e locandine per il cinema, famoso a livello internazionale. Le sue locandine hanno fatto la storia del cinema con migliaia di opere per Francis Ford Coppola, Sergio Leone, Quantin Tarantino, Franco Zeffirelli, Claude Lelouch e tanti altri collaborando con le più prestigiose Major di produzione di Hollywood. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - L’essenza del cinema in un manifesto: addio maestro Casaro