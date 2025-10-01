Lesina dietro l' affaire del fotovoltaico nel lago spunta il nome di un consulente del Comune

Foggiatoday.it | 1 ott 2025

Erano due le società che, congiuntamente, nel 2023 avevano presentato domanda per realizzare un impianto fotovoltaico galleggiante nel Lago di Lesina, e dietro una delle società ci sarebbe l’allora consulente del Comune nella pianificazione degli interventi volti allo sviluppo del territorio. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

