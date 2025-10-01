Lesina dietro l' affaire del fotovoltaico nel lago spunta il nome di un consulente del Comune
Erano due le società che, congiuntamente, nel 2023 avevano presentato domanda per realizzare un impianto fotovoltaico galleggiante nel Lago di Lesina, e dietro una delle società ci sarebbe l’allora consulente del Comune nella pianificazione degli interventi volti allo sviluppo del territorio. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
