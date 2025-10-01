L'esibizione si trasforma in una sanguinosa rissa da Far West | pugili banditi da tutte le competizioni
Follia sul ring durante un incontro-esibizione nella Spaten Fight Night 2 di San Paolo. Nella rissa finale, l'ex campione del mondo UFC, Acelino Freitas è finito in ospedale mentre il suo rivale, l'ex stella MMA Wanderlei Silva è svenuto a seguito di un colpo al volto. Ex pugili e i rispettivi staff sono stati sospesi con squalifiche pesantissime. 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: esibizione - trasforma
Mediaset Infinity. . In un’esibizione ogni dettaglio conta. Sono i particolari a trasformare la musica in emozione Siamo pronti a seguire Ermal Meta in questa nuova avventura da coach di #IoCantoFamily, da DOMANI in prima serata su #Canale5 e su Media - facebook.com Vai su Facebook
L’esibizione si trasforma in una sanguinosa rissa da Far West: pugili banditi da tutte le competizioni - Nella rissa finale, l’ex campione del mondo UFC, Acelino Freitas è finito in ospedale mentre il suo rivale, l’ex ... Scrive fanpage.it