L'esibizione si trasforma in una sanguinosa rissa da Far West | pugili banditi da tutte le competizioni

Follia sul ring durante un incontro-esibizione nella Spaten Fight Night 2 di San Paolo. Nella rissa finale, l'ex campione del mondo UFC, Acelino Freitas è finito in ospedale mentre il suo rivale, l'ex stella MMA Wanderlei Silva è svenuto a seguito di un colpo al volto. Ex pugili e i rispettivi staff sono stati sospesi con squalifiche pesantissime. 🔗 Leggi su Fanpage.it