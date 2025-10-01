TIRANO L’incendio di un furgone con quattro persone a bordo, uno smottamento che ha coinvolto una vettura e ne ha sepolta completamente un’altra. Dentro l’abitacolo, conducente e passeggero estratti entrambi senza vita. E poi, ancora, una scarica di sassi ha fatto ribaltare un mezzo. Si è dovuto intervenire in massima urgenza per la messa in sicurezza della zona, svuotando il serbatoio e facendo bruciare sul posto ciò che c’era al suo interno. Una situazione a dir poco da film d’azione, quella che si è sviluppata ieri lungo un tratto della costruenda Variante di Tirano. In parecchi, udendo sirene spiegate e scorgendo in lontananza anche dalla Statale un movimento mezzi che non era certo quello, sia pure assiduo, dei lavori in corso per ultimare la tangenziale in tempo per i Giochi olimpici invernali, ha temuto il peggio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - L’esercitazione. Prove pratiche anti maltempo