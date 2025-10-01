Matteo Renzi completa il programma della sua Leopolda, da venerdì 3 a domenica 5 settembre 2025. Scrive: "Sotto con la Leopolda, per la quale abbiamo un programma. Un programma di massima, perché io amo improvvisare. Ma per la prima volta c’è un programma: si vede che invecchio!!! Ci sono tanti eventi politici per costruire la CASA RIFORMISTA. Ma ci sono anche occasioni per confrontarsi con gli avversari politici. Perché la Leopolda è un luogo di civiltà, non di odio. Ci saranno inoltre spazi in cui si aprirà il microfono a chiunque voglia intervenire dalla platea, come ai vecchi tempi, e tornerà il GONG! Interventi rapidi, non più di quattro minuti" L'articolo Leopolda, Renzi: “Ecco il programma completo. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Leopolda, Renzi: “Ecco il programma completo. Ministri, sindaci e tanta gente. Ma ci saranno anche sorprese”