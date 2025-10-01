Leopolda 2025 ecco il programma C' è anche la discoteca
VENERDÌ 3 OTTOBREORE 16:30 Apertura dei cancelliORE 18 Perché una scuola di politica? Confronto con gli studenti della scuola di formazione politica Meritare l’Europa. Con Matteo Renzi e Vittoria Nallo. Studentessa della nostra scuola di formazione del 2019, oggi Consigliera regionale in Piemonte. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
In diretta dal Senato per presentare il programma della Leopolda 13 Vivaio Italia. Vi aspetto venerdì alle 18.00 a Firenze! - facebook.com Vai su Facebook
Leopolda 13, Renzi: “Davanti al mortorio della politica saremo un vivaio di proposte” - Prenderà il via venerdì 3 ottobre a Firenze la tredicesima edizione della Leopolda, la kermesse politica di Italia Viva che si concluderà domenica 5. firenzetoday.it scrive
Renzi apre la Leopolda al governo con Piantedosi e Crosetto. Da Silvia Salis a Sala e Gualtieri: il ritorno (da protagonisti) dei sindaci - Il tradizionale raduno renziano alla Stazione Leopolda di Firenze da via venerdì 3 ottobre. Lo riporta msn.com