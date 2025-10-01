Leopolda 13 Renzi prepara la Casa riformista Ospiti anche ministri governo Meloni

Roma, 1 ott. (askanews) – La premessa è essa stessa tutta un programma: quello della Leopolda 13 che apre i battenti venerdì prossimo e che si terrà fino a domenica all’ex stazione fiorentina “è un programma di massima, perché io amo improvvisare. Ma per la prima volta c’è un programma: si vede che invecchio”. Lo annuncia il leader di Italia Viva Matteo Renzi nella sua Enews battezzando i tanti eventi politici come prodromici alla costruzione di “una casa riformista” per cui servirà la politica nazionale, certo, ma anche quella locale – e spicca, tra gli ospiti, il nome della sindaca di Genova Silvia Salis – insieme a tutto quello che si muove nella società civile. 🔗 Leggi su Ildenaro.it