L’ennesimo concerto non richiesto in centro a Napoli Di Bari prepara la campagna elettorale?

di Januaria Piromallo con Pasquale De Luca A Napoli si mescola l’alto, il basso e il bassissimo. Se pensavamo che con il sindaco Manfredi e il suo consulente musicale Ferdinando Tozzi si fosse toccato il fondo, il prefetto Di Bari ha fatto di più e di peggio. Siccome la destra non sa più che pesci pigliare dal fondo del barile da opporre alla foglia di Fico di Manfredi, alle prossime elezioni regionali in pole position ci sarebbe proprio il vispo Di Bari. Sua Signoria gongola e come “scolatura” al settembre nero dei concerti in piazza Plebiscito ha regalato l’ultimo concerto alla città. Gratuito. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

