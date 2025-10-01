È durata quasi dieci ore la fuga di Salvatore Ocone, il 58enne che ieri mattina a Paupisi, nel Beneventano, ha ucciso la moglie Elsa Polcino, 49 anni, e il figlio di 15 anni, Cosimo, e ridotto in fin di vita l'altra figlia, Antonia, 16 anni. L'uomo, che durante l'interrogatorio di questa notte ha messo le proprie responsabilità, è stato fermato a Ferrezzano, nelle campagne attorno a Campobasso. Decisivo è stato il contributo del Settimo nucleo elicotteri carabinieri di Pontecagnano che ha sorvolato la zona compresa tra le province di Benevento, Isernia e il capoluogo molisano, riuscendo a rintracciare l'auto dal velivolo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - L'elicottero e l'auto tra i covoni di paglia: "Così abbiamo trovato Ocone"