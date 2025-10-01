L' elicottero e l' auto tra i covoni di paglia | Così abbiamo trovato Ocone
È durata quasi dieci ore la fuga di Salvatore Ocone, il 58enne che ieri mattina a Paupisi, nel Beneventano, ha ucciso la moglie Elsa Polcino, 49 anni, e il figlio di 15 anni, Cosimo, e ridotto in fin di vita l'altra figlia, Antonia, 16 anni. L'uomo, che durante l'interrogatorio di questa notte ha messo le proprie responsabilità, è stato fermato a Ferrezzano, nelle campagne attorno a Campobasso. Decisivo è stato il contributo del Settimo nucleo elicotteri carabinieri di Pontecagnano che ha sorvolato la zona compresa tra le province di Benevento, Isernia e il capoluogo molisano, riuscendo a rintracciare l'auto dal velivolo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Quando l'elicottero dei carabinieri ha individuato l'automobile di Salvatore Ocone, il 58enne in fuga dopo la scoperta del cadavere della moglie, era ferma in un campo. Le pattuglie l'hanno raggiunta e nell'abitacolo c'erano l'uomo e i due figli: il ragazzo di 15 a
