Leggendo-mi | gruppo di libroterapia per il benessere psicologico

Ilpescara.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato 4 ottobre si terrà l’open day “Leggendo-mi”, un pomeriggio dedicato alla scoperta della libroterapia e del suo legame profondo con il benessere psicologico, tra memoria, cultura e introspezione. Si tratta di un’iniziativa rivolta a chi desidera esplorare il potere terapeutico della lettura. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: leggendo - gruppo

leggendo gruppo libroterapia benessereLeggendo-mi: gruppo di libroterapia per il benessere psicologico - mi”, un pomeriggio dedicato alla scoperta della libroterapia e del suo legame profondo con il benessere psicologico, tra memoria, cultura e introspezione ... Come scrive ilpescara.it

Cerca Video su questo argomento: Leggendo Gruppo Libroterapia Benessere