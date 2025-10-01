Lega Puglia | Solidarietà al consigliere Conserva per vicenda giudiziaria

Tarantini Time Quotidiano Il Gruppo consiliare della Lega in Puglia esprime piena solidarietà al capogruppo Giacomo Conserva in merito alla vicenda giudiziaria resa pubblica in queste ore dalla stampa in merito all'autenticazione delle firme di presentazione alle ultime elezioni nel Comune di Massafra e lo fa con il seguente comunicato stampa. "Secondo quanto contestato – si legge in una nota diffusa – si parla di appena sei firme disconosciute su oltre duecentocinquanta autenticate in una sola giornata: un numero minimo che, se mai vi fosse stato un errore, potrebbe al più configurare una leggerezza dovuta al contesto di caos e confusione di quella giornata, non certo un dolo cosciente e volontario".

