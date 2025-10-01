Lega Puglia | Solidarietà al consigliere Conserva per vicenda giudiziaria

Tarantinitime.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tarantini Time Quotidiano Il Gruppo consiliare della Lega in Puglia esprime piena solidarietà al capogruppo Giacomo Conserva in merito alla vicenda giudiziaria resa pubblica in queste ore dalla stampa in merito all’autenticazione delle firme di presentazione alle ultime elezioni nel Comune di Massafra e lo fa con il seguente comunicato stampa. “Secondo quanto contestato – si legge in una nota diffusa – si parla di appena sei firme disconosciute su oltre duecentocinquanta autenticate in una sola giornata: un numero minimo che, se mai vi fosse stato un errore, potrebbe al più configurare una leggerezza dovuta al contesto di caos e confusione di quella giornata, non certo un dolo cosciente e volontario”. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

lega puglia solidariet224 al consigliere conserva per vicenda giudiziaria

© Tarantinitime.it - Lega Puglia: “Solidarietà al consigliere Conserva per vicenda giudiziaria”

In questa notizia si parla di: lega - puglia

La Lega Puglia ha un nuovo vice commissario: scelto Massimo Cassano

lega puglia solidariet224 consigliereDIMISSIONI Caos ‘Lega’ in Puglia: dimissioni di Splendido e malumori sul Gargano - Le dimissioni di Splendido sarebbero scaturite dalle nomine dei commissari di zona annunciate dalla Lega Puglia in vista delle regionali ... Come scrive statoquotidiano.it

Lega Puglia, Cavallo e Scalera i nuovi volti di punta: Marti rafforza il partito sul territorio - Gianna Cavallo, stimata professionista con una profonda conoscenza del tessuto sociale e produttivo del Tarantino, è la nuova vice segretaria provinciale della Lega a Taranto. Segnala lagazzettadelmezzogiorno.it

Cerca Video su questo argomento: Lega Puglia Solidariet224 Consigliere