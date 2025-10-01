L’edizione targata 2025 dell’ EuroBirdwatch Approda all’Oasi Lipu

Sabato e domenica torna l’"EuroBirdwatch", il più grande evento europeo dedicato all’osservazione degli uccelli selvatici. Organizzato da BirdLife Europa e coordinato in Italia dalla Lipu, l’appuntamento coinvolge ogni anno migliaia di appassionati e curiosi che, con binocolo e taccuino, si danno appuntamento in oasi, riserve e zone umide per seguire da vicino lo spettacolo della migrazione autunnale. Anche l’Oasi Lipu Massaciuccoli, in collaborazione con il Parco regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli, sarà protagonista con un ricco programma di attività. L’area protetta, cuore della Riserva naturale del Chiarone, è uno degli scrigni naturalistici più preziosi della Toscana: canneti, paludi e specchi d’acqua ospitano oltre 200 specie di uccelli. 🔗 Leggi su Lanazione.it

