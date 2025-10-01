L' economia globale alla prova dei dazi | presentata la terza edizione del Forum del Commercio Internazionale

Genovatoday.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È stata presentata ieri a Roma, presso la Camera dei Deputati, la terza edizione del Forum del Commercio Internazionale, in programma il prossimo 10 ottobre presso l’Hotel Excelsior Gallia di Milano.L’appuntamento, organizzato da Arcom Formazione con il patrocinio di Commissione Europea, Simest. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: economia - globale

Il potere della SHEconomy: come le donne stanno riscrivendo l’economia globale

Dazi, l’Fmi alza le stime sul Pil globale e dell’Italia ma “l’economia resta fragile”

Macché apocalisse: l’economia globale vola

economia globale prova daziL'economia globale alla prova dei dazi: presentata la terza edizione del Forum del Commercio Internazionale - È stata presentata ieri a Roma, presso la Camera dei Deputati, la terza edizione del Forum del Commercio Internazionale, in programma il prossimo 10 ottobre presso l’Hotel Excelsior Gallia di Milano. Segnala genovatoday.it

ll commercio globale alla prova dei dazi: presentata alla Camera la terza edizione del Forum del Commercio Internazionale - È stata presentata oggi a Roma, presso la Camera dei Deputati, la terza edizione del Forum del Commercio Internazionale, in programma il prossimo 10 ottobre presso l’Hotel Excelsior Gallia di Milano, ... Secondo primocanale.it

Cerca Video su questo argomento: Economia Globale Prova Dazi