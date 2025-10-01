Leao torna in campo e prende in giro Allegri su Twitch | Calmaaaa mister Poi la frecciatina ai giocatori del Napoli su Tik Tok
In campo, su Twitch, su TikTok. Non fa differenza. Rafael Leao quando è in forma diverte sempre. In campo con i suoi dribbling, la sua velocità e il suo estro fa impazzire i tifosi. Fuori lo fa con il sorriso sempre stampato in faccia, con lunghissime live su Twitch sul profilo personale e su TikTok sul canale ufficiale del Milan. Tornato in campo contro il Napoli dopo l’infortunio del 18 agosto contro il Bari, Leao ha giocato 22 minuti nella vittoria del Milan contro il Napoli. Il suo ritorno è stato accolto con cori di incoraggiamento e applausi dai tifosi del Milan, che pochi giorni dopo hanno invaso anche il suo canale Twitch mentre era in live. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: leao - torna
Milan, quando torna Leao? Se ne parlerà alla fine di settimana prossima
Milan, infortunio Leao: torna contro il Napoli? Ecco cosa filtra da Milanello
Fondamentale il ritorno della Curva Sud. Milan bellissimo e ora torna Leao | PM NEWS
CHI SCHIERARE CONTRO LA JUVE? ? In vista della sfida contro la #Juventus, torna il dubbio in attacco: chi schierare al fianco di #Pulisic? #Leao non è ancora al top della forma e partirà probabilmente dalla panchina Il duello quindi è tra #Gime - facebook.com Vai su Facebook
CDS - Milan, la possibile formazione rossonera, Leao torna tra i convocati dopo 40 giorni di stop https://ift.tt/6Xs4TNC - X Vai su X
Leao corre per riprendersi il Milan. Allegri aspetta Rafa e detta le regole - Come aveva chiesto Massimiliano Allegri nel giorno del suo insediamento- Secondo ilgiorno.it
Milan, Leao vede il rientro. Landucci: "Credo che contro il Napoli ci sarà, giovedì torna in gruppo" - 0 contro il Lecce a San Siro e si prende gli ottavi di finale di Coppa Italia, dove affronterà la Lazio. Come scrive msn.com