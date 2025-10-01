In campo, su Twitch, su TikTok. Non fa differenza. Rafael Leao quando è in forma diverte sempre. In campo con i suoi dribbling, la sua velocità e il suo estro fa impazzire i tifosi. Fuori lo fa con il sorriso sempre stampato in faccia, con lunghissime live su Twitch sul profilo personale e su TikTok sul canale ufficiale del Milan. Tornato in campo contro il Napoli dopo l’infortunio del 18 agosto contro il Bari, Leao ha giocato 22 minuti nella vittoria del Milan contro il Napoli. Il suo ritorno è stato accolto con cori di incoraggiamento e applausi dai tifosi del Milan, che pochi giorni dopo hanno invaso anche il suo canale Twitch mentre era in live. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Leao torna in campo e prende in giro Allegri su Twitch: “Calmaaaa mister”. Poi la frecciatina ai giocatori del Napoli su Tik Tok