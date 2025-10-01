Leao svela il retroscena della foto virale con i 7 giocatori del Napoli | Io non avevo capito
Nei minuti finali di Milan-Napoli Rafael Leao in un contropiede si è trovato attorniato da 7 calciatori del Napoli. Le immagini di quel momento hanno fatto il giro del mondo. Ora ne ha parlato anche l'attaccante portoghese del Milan. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Milan, Leao svela un clamoroso retroscena: “Ero quasi dell'Inter”. I motivi del no e la bordata ai nerazzurri - La confessione choc di Leao al podcast 'Say Less': Il Lille voleva vendermi all'Inter. Lo riporta sport.virgilio.it