Leao pazzo di Ronaldinho | indossa la sua maglia poi lo imita così!
Su Twitch è sempre Leão-Show. L'attaccante del Milan, ormai famoso anche per le sue divertenti live, indossa la maglia rossonera di Ronaldinho e mostra ai fan la sua esultanza. I follower si scatenano nei commenti: guarda il video. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Quanto gasa il Sarto di Milanello. Ma cosa si è messo in testa questo pazzo? Di cucire la seconda stella ?
#Caressa: "@pulisic giocatore superiore. In coppia con @RafaeLeao7 potrebbe essere devastante" - @acmilan #ACMilan #Milan #SempreMilan #Pulisic #RafaelLeao #RafaLeao #Leao