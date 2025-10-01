Leao pazzo di Ronaldinho | indossa la sua maglia poi lo imita così!

Gazzetta.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Su Twitch è sempre Leão-Show. L'attaccante del Milan, ormai  famoso anche per le sue divertenti live, indossa la maglia rossonera di Ronaldinho e mostra ai fan la sua esultanza. I follower si scatenano nei commenti: guarda il video. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

leao pazzo di ronaldinho indossa la sua maglia poi lo imita cos236

© Gazzetta.it - Leao pazzo di Ronaldinho: indossa la sua maglia, poi lo imita così!

In questa notizia si parla di: leao - pazzo

Cerca Video su questo argomento: Leao Pazzo Ronaldinho Indossa