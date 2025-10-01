Leao | ora serve l’ultimo passo Con Allegri puoi svoltare a una condizione
Milan, Leao potrebbe presto trovare il suo posto da titolare con il Diavolo di Massimiliano Allegri. Ecco cosa serve per la svolta finale. L'analisi. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
In questa notizia si parla di: leao - serve
Allegri ha già riacceso il Milan . Leao il leader, ora serve il bomber
Ramazzotti: “Leao punta? Mi è piaciuto, ma al Milan serve…”
Leão live sul suo canale Twitch, ha commentato così il calcio al pallone di Allegri contro il Napoli Twitch / iamrafaelleao93 - facebook.com Vai su Facebook
Vigilia di #UdineseMilan Allegri avverte: “Sfida dura e importante, serve continuità e concretezza”. Leão out, obiettivo rientro col Napoli. Maignan ancora ai box. Modric esempio per tutti, Gimenez deve restare sereno. Allegri squalificato, seguirà d - X Vai su X