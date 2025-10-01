L’attaccante del Milan, Rafael Leao, nel corso di una diretta su Twitch ha parlato di diversi temi del calcio attuale, tornando anche sulla vittoria di domenica contro il Napoli. Le parole di Leao. «La partita contro il Napoli è stata durissima. Soprattutto quando siamo rimasti in dieci, mamma mia. Ero appena tornato da un infortunio, è stata molto difficile anche dal punto di vista del fiato. L’immagine mia contro sette giocatori azzurri? Nasce da un contropiede, ci ho provato ma non mi ero roso conto che fossero così tanti. Ho provato a fare del mio meglio. Avevo visto solo Gutierrez e un altro, non pensavo di avere sette uomini addosso». 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Leao: «Non mi ero accorto di avere contro sette calciatori del Napoli, avevo visto solo Gutierrez e un altro»