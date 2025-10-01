Leao corre per riprendersi il Milan Allegri aspetta Rafa e detta le regole
Tutto un altro Milan. Più solido, più concentrato, più spietato. Soprattutto più equilibrato. Come aveva chiesto Massimiliano Allegri nel giorno del suo insediamento-bis. I risultati si vedono: squadra vera, compatta, pericolosa. Gioca e sa soffrire. Punge ma riesce a difendersi pure in inferiorità numerica. E vince. Quattro successi di fila in campionato hanno lanciato i rossoneri in vetta alla classifica in buona compagnia, un primo posto raggiunto senza Leao, riapparso domenica sera nel sofferto finale di partita col Napoli. Lanciato nella mischia per necessità più che per scelta, come ammesso dallo stesso allenatore. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
In questa notizia si parla di: leao - corre
Veder correre e sputare sangue #Modric a 40 anni e #Leao passeggiare appena entrato sta a significare solamente una cosa: il portoghese è un giocatore inutile e che non fa gruppo va panchinato sempre. Abbiamo giocato in 9 gli ultimi 20 minuti. #MilanNap - X Vai su X
Un anno fa si diceva: senza Leao il Milan perde tanto, forse tutto. Mancavano idee, fantasia, velocità. Oggi, con la nuova veste disegnata da Max Allegri, i rossoneri hanno trovato un equilibrio diverso: questo Milan può reggere anche senza il suo gioiellino là - facebook.com Vai su Facebook
Leao corre per riprendersi il Milan. Allegri aspetta Rafa e detta le regole - Come aveva chiesto Massimiliano Allegri nel giorno del suo insediamento- Secondo sport.quotidiano.net
Milan, Allegri e Leao sorprendono il Liverpool in contropiede: che poker! - FINE PRIMO TEMPO: Milan ancora con il baricentro basso ma molto più pericoloso rispetto all'amichevole con l'Arsenal grazie alle numerose ripartenze 45° OCCASIONE MILAN: Allison si supera sulla ... Segnala tuttosport.com