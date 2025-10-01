Leao corre per riprendersi il Milan Allegri aspetta Rafa e detta le regole

Tutto un altro Milan. Più solido, più concentrato, più spietato. Soprattutto più equilibrato. Come aveva chiesto Massimiliano Allegri nel giorno del suo insediamento-bis. I risultati si vedono: squadra vera, compatta, pericolosa. Gioca e sa soffrire. Punge ma riesce a difendersi pure in inferiorità numerica. E vince. Quattro successi di fila in campionato hanno lanciato i rossoneri in vetta alla classifica in buona compagnia, un primo posto raggiunto senza Leao, riapparso domenica sera nel sofferto finale di partita col Napoli. Lanciato nella mischia per necessità più che per scelta, come ammesso dallo stesso allenatore. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

