Sono pronte a far innamorare le nuove generazioni di bambine. Come le loro colleghe fan che ormai sono diventate donne. Insomma, da stamattina su Rai 2 (e RaiPlay) e da domani su Netflix (per tutti i Paesi collegati) arriva una nuova serie delle Winx, le fatine create da Iginio Straffi con la Rainbow che sono diventate uno dei prodotti made in Italy di più grande esportazione (oltre 20 miliardi di visualizzazioni su YouTube e 35 miliardi su TikTok). Lanciate nel 2004 e da allora un successo planetario, la sei amiche magiche tornano sugli schermi con il titolo Winx Club: The Magic is Back. Con un outfit che rispecchia la moda delle ragazzine di oggi, le fatine in versione rinnovata mantengono i valori che stanno alla base della saga fin dal primo episodio: amicizia, coraggio, diversità e sogno. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Le Winx tornano più magiche