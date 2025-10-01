Le violenze al centro militare di Modena | Mi facevano pulire i genitali dei cavalli a mani nude

Il tenente colonnello Giampaolo Cati è accusato di molestie, violenza privata e abuso di autorità. A denunciarlo 11 sottoposti tra cui 4 donne. Tutti all’epoca. in servizio al Centro ippico militare (Cim) dell’ Accademia di Modena. Tra loro c’è V.: «Cati mi ha rovinato l’esistenza, mi usava, mi offendeva. Mi chiedeva di spazzare e diceva guarda che scopatrice, mi fotografava, commentava in continuazione il mio aspetto fisico, il mio sedere. Diceva ti sdrumo, ti faccio mangiare la sabbia. E io obbedivo perché vivevo il terrore psicologico, avevo paura di essere punita, sorridevo quasi a comando. 🔗 Leggi su Open.online