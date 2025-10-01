Le Vie dei Tesori biglietti gratuiti per i turisti che alloggiano negli alberghi di Palermo
I biglietti de Le Vie dei Tesori saranno distribuiti gratuitamente agli ospiti degli alberghi associati a Federalberghi Palermo, che per l’occasione ha acquistato un pacchetto di ticket di ingresso nei luoghi patrimonio artistico della città. “È un gesto semplice ma carico di significato. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Le Vie dei Tesori a Termini Imerese, Bagheria e Carini: il programma del secondo weekend - Immaginare i nostri nonni mentre giocano con una bambola di biscuit o una macchinina a pedali; scoprire i dettagli delle uniformi naziste o ascoltare il suono degli organi monumentali. Lo riporta palermotoday.it
Le Vie dei Tesori, a Sciacca visita virtuale a "Ferdinandea" - Ci sarà anche l'isola "Ferdinandea", emersa nel 1831 per poi tornare ad inabissarsi, tra le tappe dell'edizione di quest'anno de le "Vie dei Tesori", ai nastri di partenza anche a Sciacca (Agrigento) ... Si legge su ansa.it