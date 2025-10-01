Le vie chiuse temporaneamente per manutenzioni stradali lavori alla rete fognaria e altri interventi
Una serie di interventi in diverse via della città, autorizzati sia per esigenze sia pubbliche che private, comporteranno come ogni settimana una serie di brevi chiusure temporanee che potrebbero incidere sulla viabilità. Per quanto riguarda lavori pubblici è previsto un intervento di. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
In questa notizia si parla di: chiuse - temporaneamente
– In occasione della “68^ Lugo-San Marino Allievi”, alcune strade di Gatteo e Sant’Angelo saranno temporaneamente chiuse al traffico: : - facebook.com Vai su Facebook
Metropolitana – stazione di Porta Susa chiusa temporaneamente http://gtt.to.it su disposizione delle autorità per una manifestazione in corso, la stazione resta chiusa al pubblico. Non è possibile salire o scendere dai treni. La circolazione prosegue regolarmen - X Vai su X