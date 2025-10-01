Le ultime sulle scelte di Conte per affrontare lo Sporting

Forzazzurri.net | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le scelte dall’allenatore azzurro a poche ore dal match di Champions. Il Napoli di Antonio Conte affronta al Maradona lo Sporting Lisbona per la seconda . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

le ultime sulle scelte di conte per affrontare lo sporting

© Forzazzurri.net - Le ultime sulle scelte di Conte per affrontare lo Sporting

In questa notizia si parla di: ultime - scelte

Eccellenza: le amichevoli guideranno le ultime scelte del ds. Sangio, Agatensi ci crede: "Un gruppo di qualità»

Borussia Dortmund Juve LIVE: l’avvicinamento al match del Signal Iduna Park, le ultime sulle scelte di Tudor

Juve Juventus Next Gen LIVE: l’avvicinamento al test in famiglia all’Allianz Stadium, le ultime sulle scelte di Tudor

ultime scelte conte affrontareLe ultime sulle scelte di Conte per affrontare lo Sporting - Il Napoli di Antonio Conte affronta al Maradona lo Sporting Lisbona per la seconda ... Riporta forzazzurri.net

ultime scelte conte affrontareConte: “City? Ci consideriamo degli alunni che vengono ad affrontare i maestri” - Antonio Conte si presenta al primo appuntamento di Champions con il Manchester City con umilità ma anche con consapevolezza ... Segnala msn.com

Cerca Video su questo argomento: Ultime Scelte Conte Affrontare