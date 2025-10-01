Le tre Dop piacentine protagoniste in Germania ad Anuga 2025

Ilpiacenza.it | 1 ott 2025

Il Consorzio di Tutela Salumi Dop Piacentini sarà presente ad Anuga 2025, la manifestazione che si colloca nel contesto più esclusivo delle manifestazioni internazionali dedicate del food & beverage. Dal 4 all’8 Ottobre 2025 visitatori da tutto il mondo si daranno appuntamento a Colonia e ancora. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

