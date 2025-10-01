Le stufe a legna danneggiano la salute più di quanto pensi | i rischi nascosti della combustione

Fanpage.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’uso di stufe a legna in casa aumenta i rischi per la salute respiratoria, con impatti spesso sottovalutati. Un studio di otto anni rileva danni ai polmoni simili a quelli causati dal fumo di sigaretta, evidenziando l’urgenza di rivedere il loro utilizzo domestico. 🔗 Leggi su Fanpage.it

