Le strade del centro di Favara trasformate in fiumi in piena | ci sono 2 dispersi si teme per la vita di una ragazza

Le strade del centro storico di Favara trasformate in fiumi in piena. Due persone risultano, al momento, disperse. I vigili del fuoco sono intervenuti con due gommoni per soccorrere e salvare chi si trova in strada e, soprattutto, per cercare le due persone che non si capisce bene al momento che. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

I residenti del centro storico, in particolare delle vie Saccara, Saccarella, Mussomeli, San Calogero, Magrì, Trobia, Barone Lanzirotti e via Tornatore, denunciano una situazione ormai al limite della vivibilità. Le condizioni delle strade sono gravemente compro - facebook.com Vai su Facebook

Nubifragio Alcamo: strade trasformate in fiumi, auto travolte dalla corrente e residenti bloccati in casa - Un violento nubifragio ha colpito Alcamo, trasformando le strade in fiumi in piena. Secondo fanpage.it

