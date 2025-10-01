Le Stelle di Branko ecco le previsioni di mercoledì 1 ottobre

"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di mercoledì 1 ottobre 2025 Ariete Luna ancora crescente in Capricorno fino alla sera punta i suoi raggi verso l'obiettivo che vi siete prefissi e vi invita a difendere la vostra posizione dai rivali che cercano di insidiarla. Certo i concorrenti ci sono, ma forse voi tendete a vedere nemici dappertutto, figli, coniuge, soci, parenti anziani, quando vi prende così non ne salvate nessuno. Cercate di essere un po' più morbidi in amore, la passione è importante e non vi manca, ma occorre anche qualche gesto romantico. 🔗 Leggi su Iltempo.it

