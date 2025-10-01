le spoglie don di liegro sono state traslate nella basilica di ssapostoli

AGI - "Non c'è carità senza giustizia". La frase è scolpita su una lastra di marmo, collocata sul pavimento della basilica dei Santi XII Apostoli. Indica il punto esatto sotto al quale, riposano le spoglie mortali di don Luigi Di Liegro. Alle ore 15 è avvenuta la traslazione del corpo del sacerdote morto il 12 ottobre 1997 e finora sepolto al Cimitero del Verano. Il rito dell'accoglienza del feretro nella basilica del centro storico è stato guidato dal cardinale vicario Baldo Reina. Erano presenti, tra gli altri, il vescovo Renato Tarantelli Baccari, vicegerente della diocesi; alcuni familiari e amici della Fondazione Don Luigi Di Liegro ETS. 🔗 Leggi su Agi.it

