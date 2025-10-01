Le sagre e fiere d' autunno da non perdere in Italia a ottobre

Con l’arrivo dell’autunno l’ Italia si trasforma in un mosaico di colori, profumi e sapori: i boschi si tingono di rosso e arancio, i vigneti si preparano alla vendemmia e i piccoli borghi si animano con le sagre. Queste feste popolari non sono solo occasioni conviviali, ma rappresentano momenti di forte identità locale: nascono attorno a un prodotto del territorio – la castagna, il fungo, la zucca, il vino novello o il tartufo – e diventano occasione per valorizzare tradizioni secolari, artigianato, musica e folklore. Ogni regione custodisce eccellenze che l’autunno porta in tavola: dalle castagne delle montagne piemontesi e toscane al tartufo bianco delle Langhe, dal cardoncello delle Murge allo zafferano umbro, senza dimenticare oli, vini, formaggi e dolci tipici. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Le sagre e fiere d'autunno da non perdere in Italia a ottobre

