Le promesse del ciclismo Fiorini primo a Recanati
Edoardo Fiorini della Petrucci Zero24 Cycling Team ha vinto la Sarnano-Recanati, una manifestazione dedicata alla memoria di Mario Marinelli, Mario Bravi e Gabriele Piccinini, organizzata dall’Associazione Ciclistica Recanati. La manifestazione si ripropone quale classica per allievi di belle speranze. Alle spalle del vincitore il campione marchigiano in carica e campione ‘leopardiano’ uscente Andrea Gabriele Alessiani. Medaglia di bronzo a Emanuele Morganti, leader della combattività e generoso fuggitivo di giornata. Il quarto posto viene conquistato dall’ucraino Oleksandr Poliushko, che chiude a 38“. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Ciclismo, le promesse a Fiuminata. A Ferragosto test per Sdruccioli, leader del Poker leopardiano
Marta Cavalli si è ritirata dal ciclismo. L'atleta sanbassanese, 27 anni, una delle promesse più belle del ciclismo italiano. L'annuncio è arrivato dal Team Picnic PostNL, squadra con cui ha...
