Edoardo Fiorini della Petrucci Zero24 Cycling Team ha vinto la Sarnano-Recanati, una manifestazione dedicata alla memoria di Mario Marinelli, Mario Bravi e Gabriele Piccinini, organizzata dall’Associazione Ciclistica Recanati. La manifestazione si ripropone quale classica per allievi di belle speranze. Alle spalle del vincitore il campione marchigiano in carica e campione ‘leopardiano’ uscente Andrea Gabriele Alessiani. Medaglia di bronzo a Emanuele Morganti, leader della combattività e generoso fuggitivo di giornata. Il quarto posto viene conquistato dall’ucraino Oleksandr Poliushko, che chiude a 38“. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Le promesse del ciclismo. Fiorini primo a Recanati