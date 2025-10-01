Le previsioni meteo di oggi 1 ottobre ad Avellino

A Avellino oggi nubi in progressivo aumento con piogge e rovesci anche a carattere temporalesco nel pomeriggio, in attenuazione dalla sera, sono previsti 18mm di pioggia nelle prossime ore. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 22°C, la minima di 12°C, lo zero. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

In questa notizia si parla di: previsioni - meteo

Meteo, tempo instabile nel weekend: tornano pioggia e temporali. Le previsioni

Previsioni meteo per inizio settimana: anticiclone in rinforzo, ci sarà anche afa

Previsioni meteo, Italia verso i 50°C: allerta per caldo record, rischio storico in Sicilia

Buongiorno da Agenzia #ANSA. Le previsioni del tempo per oggi. https://meteo.ansa.it - X Vai su X

Sarà un nizio ottobre dal sapore invernale in diverse zone d'Italia: le previsioni meteo -> https://tinyurl.com/4243bcd7 - facebook.com Vai su Facebook

Meteo, 1 ottobre con forti piogge e freddo in aumento: le previsioni - orientali portano sull'Italia una nuova ondata di maltempo, con vento forte e temperature in picchiata. Da meteo.it

Meteo, domani rischio di forte maltempo e irruzione fredda: le previsioni da mercoledì 1 ottobre - Ottobre al via con un'ondata di freddo e maltempo: rischio di piogge e temporali intensi in diverse regioni. Segnala meteo.it