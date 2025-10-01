SARR 6: al rientro da titolare qualche buona parata, è lucido sulla bomba di Charlys, mentre è il palo a salvarlo sul tiro di Girma. WISNIEWSKI 6,5: dà il meglio quando lo Spezia è in parità numerica, affondando le sue falcate anche nell’altra metà del campo. HRISTOV 5: commette un’ingenuità grande lasciando i suoi in dieci. MATEJU 6: una sicurezza in difesa, rimane però abbastanza contratto CANDELA 5,5: ancora una volta non riesce ad incidere dalla cintola in su. NAGY 6: il suo supporto fa da diga ma a volte quel muro traballa (45’ st Comotto sv). ESPOSITO 6: sta iniziando anche lui la propria risalita. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Le pagelle. Kouda dà vivacità a centrocampo. Aurelio un lottatore