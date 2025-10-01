Le nuove sneaker di ottobre 2025 vogliono metterci alla prova e noi siamo più che pronti
La stagione top delle sneaker uomo è appena iniziata, e non possiamo che esserne esaltati. Non c'è un modello in arrivo che non abbia una fortissima personalità, design accattivante e tantissima tecnologia iniettata tra suola e tomaia. Su tutta la palette possibile, vince il nero corazzato scelto dai modelli di scarpe ultra strong pronte davvero a tutto, contro ogni avversità atmosferica. Poi però, dietro al quell'apparenza impenetrabile ecco che tra i drop di ottobre spuntano anche modelli fluidi e unisex più vicini al lessico femminile delle sneakerine e delle scarpe MaryJane.
