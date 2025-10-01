U n singolo ciclo del sonno dura fra 90 e 110 minuti e consiste nell’alternarsi di due fasi: la fase Rem (Rapid Eye Movement: movimento oculare rapido), generalmente associata ai sogni, e la fase NRem (Non-Rapid Eye Movement). Si ritiene che la maggior parte degli adulti completi da 4 a 6 cicli per notte e che soltanto la fase Rem sia legata ai sogni. Ma è davvero l’unica fase in cui si sogna? Significato dei sogni: cosa significa sognare di essere incinta?. guarda le foto Fin dagli anni ’50, il sonno Rem è stato associato ai sogni. Il movimento degli occhi aveva suggerito una sorta di «osservazione» delle immagini oniriche, ma oggi è chiaro che tra le due attività non esiste un legame necessario: si può infatti sognare anche se gli occhi non sono in movimento. 🔗 Leggi su Iodonna.it

Le nuove ricerche svelano un panorama sorprendente fatto di dettagli sensoriali e universi onirici inattesi