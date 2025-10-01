Le navi della Flotilla nella zona di massimo rischio Alcune imbarcazioni già intercettate

AGI - Sono entrate nella zona di "massimo rischio", hanno sentito droni sempre più vicini, alcuni di sono stati avvicinati da altre imbarcazioni e in alcuni casi sono state costrette ad abbandonare la Flotilla ma per il momento non si sono fortunatamente registrati scontri o condotte pericolose. Pochi minuti dopo le 2 sui canali social della Global Sumud Flotilla è stato annunciato: "Stiamo entrando nella zona ad altro rischio".  Precisando subito dopo: " L'attività dei droni sulla flottiglia è in aumento. Diverse segnalazioni indicano diversi scenari che si potrebbero verificare nelle prossime ore. 🔗 Leggi su Agi.it

