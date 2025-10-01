Le Mont-Saint-Michel l’isola che cambia con le maree | qual è il periodo migliore per visitare la baia

Fanpage.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le Mont-Saint-Michel è una delle mete più belle della Francia. Ogni anno attrae milioni di turisti, che spesso però si chiedono quale sia il momento giusto per ammirare il famoso fenomeno delle maree. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: mont - saint

In pellegrinaggio a Mont Saint Michel per assaggiare l’omelette più soffice di Francia

mont saint michel l8217isolaLe Mont-Saint-Michel, l’isola che cambia con le maree: qual è il periodo migliore per visitare la baia - Ogni anno attrae milioni di turisti, che spesso però si chiedono quale sia il momento giusto per ammirare il famoso fenomeno delle maree. Segnala fanpage.it

Mont Saint Michel, quando andare e cosa vedere - L'Abbazia di Mont Saint Michel è probabilmente uno dei luoghi più magici della Terra, ecco quando andare e cosa vedere e come fare per assistere allo spettacolo naturale della marea. Si legge su cosmopolitan.com

Cerca Video su questo argomento: Mont Saint Michel L8217isola