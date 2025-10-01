Le Mans 66 curiosità e dietro le quinte del film di James Mangold

Il film “Le Mans ’66 – La grande sfida” rappresenta un’importante produzione cinematografica dedicata alla storia vera di due figure chiave nel mondo delle corse automobilistiche: il visionario progettista Carroll Shelby e il coraggioso pilota britannico Ken Miles. Attraverso una narrazione coinvolgente, il film mette in luce le sfide tecniche, personali e aziendali affrontate per creare un’auto da corsa rivoluzionaria e competere con i dominatori di Le Mans negli anni ’60. In questo articolo si approfondiscono gli aspetti principali della pellicola, dai dettagli della trama alle curiosità sulla produzione, evidenziando gli attori protagonisti e i momenti più significativi. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

