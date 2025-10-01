Le immagini del violento terremoto nelle Filippine | edifici distrutti blackout e decine di morti
Sono almeno 69 le persone che hanno perso la vita nel terribile terremoto di magnitudo 6.9 che nella serata di ieri, martedì 30 settembre, ha colpito la provincia centrale di Cebu, nelle Filippine. Al bilancio, purtroppo provvisorio, vanno aggiunti anche oltre 140 feriti, mentre le operazioni di. 🔗 Leggi su Today.it
In questa notizia si parla di: immagini - violento
Immagini dal Sannio: il violento e disastroso terremoto di Sant’Anna del 1805
Violento terremoto e tsunami contro la Kamchatka. Le immagini del disastro e dell'allerta maremoto in tutto il Pacifico
La denuncia anche per vilipendio delle istituzioni visto il carattere violento di alcune immagini affisse negli ambienti dell'ateneo - facebook.com Vai su Facebook
Violenta scossa di terremoto di magnitudo 6.9 nelle Filippine centrali: almeno 69 vittime, crolli e blackout - Violento terremoto nelle Filippine: una scossa 6,9 di magnitudo al largo di Cebu. Lo riporta greenme.it
Filippine, sisma di magnitudo 6.9: le scosse riprese dalla dash cam di un'auto - 9 nelle Filippine centrali, ci sono quelle riprese dalle dash cam delle auto che attraversavano la zona. Come scrive tg.la7.it