Le immagini del violento terremoto nelle Filippine | edifici distrutti blackout e decine di morti

Today.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono almeno 69 le persone che hanno perso la vita nel terribile terremoto di magnitudo 6.9 che nella serata di ieri, martedì 30 settembre, ha colpito la provincia centrale di Cebu, nelle Filippine. Al bilancio, purtroppo provvisorio, vanno aggiunti anche oltre 140 feriti, mentre le operazioni di. 🔗 Leggi su Today.it

