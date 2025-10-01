Le Frecce tricolori oggi passano sul Duomo | a che ora vedere il sorvolo
Il cielo sopra il Duomo di Milano si tinge di verde, bianco e rosso: i colori dell'Italia. In città tornano le Frecce tricolori. Mercoledì 1 ottobre i velivoli della pattuglia acrobatica nazionale dell'Aeronautica militare effettueranno un sorvolo sul centro del capoluogo lombardo.Frecce. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
Spezia, Frecce Tricolori con polemica: Golfo blindato, fermi battelli e pescherecci
Strade chiuse al traffico e viabilità rivoluzionata, Messina si prepara alle "Frecce tricolori"
Ricchi e Poveri, The Kolors e Frecce Tricolori, il clou dell'estate messinese
