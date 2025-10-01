Le Frecce tricolori oggi passano sul Duomo | a che ora vedere il sorvolo

Milanotoday.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il cielo sopra il Duomo di Milano si tinge di verde, bianco e rosso: i colori dell'Italia. In città tornano le Frecce tricolori. Mercoledì 1 ottobre i velivoli della pattuglia acrobatica nazionale dell'Aeronautica militare effettueranno un sorvolo sul centro del capoluogo lombardo.Frecce. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: frecce - tricolori

Spezia, Frecce Tricolori con polemica: Golfo blindato, fermi battelli e pescherecci

Strade chiuse al traffico e viabilità rivoluzionata, Messina si prepara alle "Frecce tricolori"

Ricchi e Poveri, The Kolors e Frecce Tricolori, il clou dell'estate messinese

frecce tricolori oggi passanoFrecce Tricolori a Milano: orari, dove passano, prove e open day a Linate per i 100 dell'Aeronautica Militare - Le Frecce Tricolori tornano a Milano: l'appuntamento con la Pattuglia Acrobatica Nazionale nei cieli del capoluogo lombardo è fissato per mercoledì primo ottobre 2025 in occasione dei festeggiamenti ... Si legge su mentelocale.it

frecce tricolori oggi passanoFrecce Tricolori a Milano 1° ottobre: orari e programma degli eventi - Sorvolo delle Frecce Tricolori a Milano il 1 ottobre: orari, prove del 29 settembre e programma completo con open day all’aeroporto di Linate. Segnala trend-online.com

Cerca Video su questo argomento: Frecce Tricolori Oggi Passano