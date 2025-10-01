Le disuguaglianze sociali cambiano il cervello dei bambini | Disagi psicologici più comuni tra chi è svantaggiato

Fanpage.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una ricerca del King’s College di Londra, condotta su oltre 10.000 bambini negli Stati Uniti, rivela che vivere in società con forti disuguaglianze economiche altera lo sviluppo cerebrale e aumenta il rischio di ansia e depressione. Un fenomeno che riguarda tutti, indipendentemente dal reddito familiare, e che secondo gli studiosi pone la riduzione delle disparità come una priorità di salute pubblica: "Ridurre le disparità significa investire direttamente nella salute mentale delle generazioni future". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: disuguaglianze - sociali

Pace, disuguaglianze sociali e giustizia ambientale al cuore di Image Bergamo

disuguaglianze sociali cambiano cervelloSalute mentale e del cervello, cefalea banco di prova delle disuguaglianze - Fondi assenti o in ritardo, personale al palo e progetti in ordine sparso: l’assistenza in Italia resta ancora bloccata al 3% delle risorse sul Fondo sanitario nazionale a fronte di un carico di malat ... Lo riporta ilsole24ore.com

disuguaglianze sociali cambiano cervelloIl cervello non ha sesso: neuroscienze tra biologia, cultura e stereotipi - Le neuroscienze superano il mito del cervello maschile e femminile: ricerche mostrano un mosaico cerebrale unico per ogni individuo. Riporta nurse24.it

Cerca Video su questo argomento: Disuguaglianze Sociali Cambiano Cervello